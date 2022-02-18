Минздрав в этом году намерен принять новые правила и стандарты медбслуживания в школах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Ажар Гиният, сообщает Акорда. Она доложили об эпидситуации в стране и о рассказала о планах по модернизации системы здравоохранения.

По словам министра, в целом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. По сравнению с январем, когда число заразившихся коронавирусом достигало 16 500 человек в сутки, сегодня этот показатель снизился до 1 500. Только 20% стационаров задействованы в лечении больных. В связи со стабилизацией эпидситуации и было принято решение о снятии ряда ограничительных мер, возвращении студентов к традиционной системе обучения, а работников предприятий – к работе в офлайн-режиме. Сейчас особое внимание уделяется ревакцинации населения.

Гиният также рассказала о планах по модернизации системы здравоохранения. По ее словам, рабочий план министерства в первую очередь направлен на совершенствование первичной медико-санитарной помощи и повышение качества медицинской помощи в сельской местности. В связи с тем, что нынешний год объявлен Годом ребенка, большое внимание будет уделяться здоровью детей. В частности, будут приняты новые правила и стандарты медицинского обслуживания в школах.

«Президент одобрил основные направления работы министерства и поручил продолжить работу по дальнейшей модернизации сферы здравоохранения», - сообщается на сайте Акорды.