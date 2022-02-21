Они действовали под видом производства текстильной продукции
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Иностранные инвесторы организовали майнинговую ферму в Алматинской области – антикоррупционная служба

Крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе Алматинской области выявили специалисты антикоррупционной службы региона совместно с сотрудниками областного департамента экономических расследований. Ее организовали иностранные инвесторы, заявили в агентстве по противодействию коррупции.

«Компанию по добыче криптовалюты под видом производства текстильной продукции иностранные инвесторы разместили на территории бывшего суконного комбината. Как выяснилось, организаторы майнинговой фермы, незаконно воспользовавшись техническими условиями электроэнергии, увеличили мощность потребляемого электричества, при этом оплачивая ее стоимость по льготному тарифу. Во время обыска на территории АО “Каргалы”, специалисты обнаружили более 2800 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи криптовалюты, стоимостью более 1 млрд тенге», - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

По предварительным оценкам, государству причинен ущерб почти на 131,2 млн тенге. Кроме того, организаторы майнинговой фермы совершали дачу взяток от 50 тыс. до 1,5 млн тенге сотрудникам АО «Алатау Жарык Компаниясы» и РЭС Жамбылского района.

«В настоящее время ведется следствие, назначены экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - заключили в ведомстве.

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