Освободить от КПН организации в сфере культуры и оказания специальных соцуслуг предлагают депутаты

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале написал, что в ходе рассмотрения проекта нового Налогового кодекса, группа депутатов предложила ряд важных инициатив, чтобы поддержать сферы образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения, а также не допустить значительного удорожания в этих сферах.

Так, депутаты предлагают полностью освободить от корпоративного подоходного налога (КПН) организации, работающие в сфере культуры, историко-культурного наследия и оказания специальных социальных услуг; снизить ставку КПН до 5% для организаций в сфере образования, науки, спорта и здравоохранения.

Аймагамбетов также напомнил о ранее озвученных предложениях освободить от НДС медицинские услуги, направленных на лечение онкологических, орфанных, психических, сердечно-сосудистых, почечных, аутоиммунных, диабетических и других тяжёлых заболеваний, а по остальным направлениям – сохранить текущую нулевую ставку НДС или снизить ее до 5%. Предлагалось освободить от НДС и лекарственные препараты для лечения вышеуказанных заболеваний, по остальным категориям – сохранить ставку 0% или снизить ее до 5%.

Вместе с тем депутаты предложили освободить от НДС отечественные книжные издания и продукцию анимационной индустрии, а также дать налоговые льготы на авторские вознаграждения за литературные, художественные и научные произведения.

Кроме того, предлагается ввести акцизы на продукты с содержанием трансжиров, на алкогольную и табачную продукцию, не облагать НДС финансовые услуги (банковские переводы, деятельность пенсионных фондов, операции с платёжными картами), чтобы не допустить их удорожания, повысить налогообложение букмекерских контор и казино, отменить многие необоснованные налоговые льготы и снизить налоговую ставку на дачи.

«Эти изменения направлены на совершенствование налоговой политики в соответствии с принципом социальной справедливости. Дифференцированный подход», - пояснил Аймагамбетов.

Предложенные поправки пока еще обсуждаются на заседаниях рабочей группы, и окончательное решение еще не принято.