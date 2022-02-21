В компании заявили, что не могут обеспечить «наилучшие из возможных сервисов»
Сервис такси DiDi прекращает работу в Казахстане с 4 марта
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ DIDI

Сервис такси DiDi прекращает работу в Казахстане и России с 4 марта, сообщили в Instagram компании. Там отметили, что миссия сервиса заключается в том, чтобы «предлагать наилучшие из возможных сервисов для водителей и пассажиров», обеспечить это в Казахстане и России не могут.

«Мы хотим поблагодарить всех водителей и пассажиров, которые поддерживали нас с самого момента запуска. До 4 марта вы можете продолжать пользоваться DiDi в обычном режиме», – отметили в компании.

DiDi – китайский онлайн-сервис, он работал на рынке Казахстана с конца июня прошлого года.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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