Сервис такси DiDi прекращает работу в Казахстане с 4 марта

В компании заявили, что не могут обеспечить «наилучшие из возможных сервисов»
Сервис такси DiDi прекращает работу в Казахстане и России с 4 марта, сообщили в Instagram компании. Там отметили, что миссия сервиса заключается в том, чтобы «предлагать наилучшие из возможных сервисов для водителей и пассажиров», обеспечить это в Казахстане и России не могут.
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