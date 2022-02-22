Но авиасообщение может быть приостановлено
Air Astana будет летать в Киев по альтернативному маршруту, сообщила пресс-служба авиакомпании. При этом здесь предупредили, что авиасообщение может быть приостановлено незамедлительно.
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