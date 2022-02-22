Air Astana будет летать в Киев по альтернативному маршруту, сообщила пресс-служба авиакомпании. При этом здесь предупредили, что авиасообщение может быть приостановлено незамедлительно.

«Air Astana внимательно следит за ситуацией в Украине и может незамедлительно приостановить авиасобщение между Казахстаном и Украиной. Принимая во внимание, что в Киеве находятся наши сограждане, которым нужно вернуться в Казахстан, а также то, что в Казахстане пребывают граждане Украины, которым нужно добраться на родину, Air Astana продолжает полеты между двумя странами», - говорится в сообщении.

Но с целью «облета потенциально конфликтной зоны» Air Astana будет выполнять рейсы между странами по альтернативному маршруту с технической остановкой в Атырау и более поздним прибытием и вылетом из Киева. Пассажиров, зарегистрированных на рейс, авиакомпания обещает уведомлять об обновленном расписании через SMS.

«Время вылета из Алматы и Нур-Султана остается без изменений», - отметили в компании, но просят пассажиров следить за расписанием на их сайте.