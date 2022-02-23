Рейсы будут запущены в марте
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Fly Arystan открывает новое направление из Атырау в Сочи
фото пресс-службы авиакомпании

Лоукостер Fly Arystan открывает продажу билетов по новому направлению – из Атырау в Сочи, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Наша география полетов в российские города продолжает расширяться. С 21 марта маршрутная сеть FlyArystan пополняется новым направлением Атырау – Сочи – Атырау. С появлением нового направления у казахстанцев появится больше возможности отдыхать на Черном море как со стороны Грузии, так и со стороны Краснодарского края соседней России», - цитирует пресс-служба директора по продажам и маркетингу компании Мадина Бужинова.

Стоимость перелета в одну сторону – от 19 999 тенге. В стоимость входит случайное место на борту и 5 кг ручной клади. Рейсы длительностью менее 2 часов будут по понедельникам.

Самолеты лоукостера регулярно летают в Москву, Новосибирск, Омск и Екатеринбург из Караганды, Алматы и столицы. Вместе с Россией FlyArystan предлагает перелеты из Казахстана в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Кыргызстан и Грузию.

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