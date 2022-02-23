Политик уверен, что это были провокаторы
На Жанболата Мамая напали в Жанаозене
Кадр из видео, показанного в эфире госканалов

На лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая и группу работниц ТОО «Жанарыс» в Жанаозене в среду было совершено нападение, сообщает агентство КазТАГ. Политик уверен, что это была провокация со стороны властей.

«Только что, когда мы прибыли, чтобы узнать о проблемах народа, сюда прибыла группа провокаторов и начала нападать на нас. Это специальные «титушки» власти», – цитирует информагентство Мамая.

Политик также позднее сообщил на своей странице в Facebook, что информация о том, что в Жанаозене активистов Демпартии «прогнал народ» – ложь.

«Это чистое вранье. Мы пришли оказать поддержку бастующим работницам "Жанарыс". Их зарплата составляет 60 тыс. Они требуют повышения зарплат на 100%. Когда мы разговаривали с ними, около 10 провокаторов в масках пришли и напали на нас. Но бастующие их прогнали», – написал Мамай.

По данным КазТАГ, что нападавших по разным оценкам было от 10 до 20 человек, они были в солнцезащитных очках, в масках и капюшонах поверх головных уборов. Соратник Мамая, активист Абзал Достияров также сообщил, что полиция не задерживала нападавших. В прямом эфире на странице Мамая в Facebook также показано, как нападавшие закидывали собравшихся яйцами.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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