В протокол вносится ответственность сотрудников за ее разглашение
Парламент Казахстана ратифицировал поправки в соглашение по защите конфиденциальной информации в рамках ЕЭК
фото ЕЭК

Тамара Вааль, Vласть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года».

«Ратифицируемый протокол направлен на приведение текста соглашения в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе, путем внесения изменений редакционного характера. К примеру, слово “стороны” меняют на “государства-члены”, “единые” меняют на “общие”, “сотрудники” – на “должностные лица”. Таким образом, ратификация и принятие договора позволят обеспечить полную реализацию полномочий Евразийской экономической комиссии по контролю за соблюдением общих правил конкуренции в соответствии с положением договора о ЕАЭС», - сказал председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

Он напомнил, что с момента формирования Евразийской экономической комиссии как постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС прошло почти 10 лет. За этот период для стран ЕАЭС созданы благоприятные условия для функционирования единой политики в части совершенствования антимонопольного законодательства. Комиссия в рамках реализации новых полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках запрашивает и получает необходимую информацию, в том числе конфиденциальную, от органов государственной власти, юридических и физических лиц, за исключением информации, относящейся к государственной тайне. Поэтому принятое соглашение регулирует порядок обращения с конфиденциальной информацией и регламентирует ответственность сотрудников комиссии за ее разглашение при получении.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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