Горячую линию создали в Авиационной администрации Казахстана в связи с приостановкой сообщения с Украиной

Комитет гражданской авиации сообщает, что в связи с приостановкой авиасообщения с Украиной для пассажиров создана горячая линия.

«В связи с приостановлениями рейсов из/в Украину для консультации авиапассажиров комитетом гражданской авиации МИИР создан телефон горячей линии по номерам +7 7172 79 82 13, +7 7172 79 82 15», - говорится в сообщении.

До 5 марта колл-центр будет работать ежедневно с 9:00 до 18:30.

Сегодня Украина страна полностью закрыла свое воздушное пространство.

Между тем сообщается, что авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полетов над воздушным пространством Украины в связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации. Запрещены полеты над территорией городов Днепр, Львов, Симферополь, Одесса, Киев и других регионой, связанных с военными действиями.

«Авиационной администрацией Казахстана направлены соответствующие указания (радиограммы) в авиакомпании Казахстана, выполняющих регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки, о запрете гражданскими воздушными судами всех полетов на территорию Украины и над ее воздушным пространством, до стабилизации текущей обстановки», - сообщили в КГА.