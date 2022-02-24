Авиакомпаниям Казахстана запретили полеты над воздушным пространством Украины
  • 425
Горячую линию создали в Авиационной администрации Казахстана в связи с приостановкой сообщения с Украиной
Фото Искандера Салиходжаева

Комитет гражданской авиации сообщает, что в связи с приостановкой авиасообщения с Украиной для пассажиров создана горячая линия.

«В связи с приостановлениями рейсов из/в Украину для консультации авиапассажиров комитетом гражданской авиации МИИР создан телефон горячей линии по номерам +7 7172 79 82 13, +7 7172 79 82 15», - говорится в сообщении.

До 5 марта колл-центр будет работать ежедневно с 9:00 до 18:30.

Сегодня Украина страна полностью закрыла свое воздушное пространство.

Между тем сообщается, что авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полетов над воздушным пространством Украины в связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации. Запрещены полеты над территорией городов Днепр, Львов, Симферополь, Одесса, Киев и других регионой, связанных с военными действиями.

«Авиационной администрацией Казахстана направлены соответствующие указания (радиограммы) в авиакомпании Казахстана, выполняющих регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки, о запрете гражданскими воздушными судами всех полетов на территорию Украины и над ее воздушным пространством, до стабилизации текущей обстановки», - сообщили в КГА.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Жители Бостандыкского района Алматы вышли на сход против точечной застройки
Новости
Жители Есильского района столицы добиваются остановки строительства ЖК на месте потенциального сквера
Новости
Привлечь к уголовной ответственности семью Назарбаева по закону нельзя, но расследовать деятельность можно – глава Минюста
Новости
В «Самрук-Казына» назначены четыре новых управляющих директора
Новости
В Акорде прокомментировали расследование об офшорах семьи Токаева
Новости
В Казахстане отменяют обязательный ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну