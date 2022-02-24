Независимый директор «Зерде» назначен заместителем Генпрокурора

«Распоряжением главы государства Байжанов Улан Сапарович назначен заместителем генерального Прокурора Республики Казахстан», - говорится на сайте.

Улану Байжанову 63 года, по образованию – юрист. В различные годы он был вице-президентом ОАО «Казахтелеком», вице-министром министерства государственных доходов, исполнительным директором по правовому обеспечению компании «КазМунайГаз», президентом ЗАО «Нефтеконсалтинг». С 2009 по 2011 годы был управляющим директором АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», затем руководил аппаратам генеральной прокуратуры в странах Европы и международных организациях, в 2015 году стал ректором академии правоохранительных органов РК при Генпрокуратуре, в 2017-2018 годах – заместитель председателя правления АО «Казкоммерцбанк», в феврале 2020 года возглавил ревизионную комиссию Национального олимпийского комитета, а в январе 2021 года был назначен независимым директором АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».