Независимый директор «Зерде» назначен заместителем Генпрокурора

Соответствующее распоряжение подписал президент
Тамара Вааль, Vласть
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил заместителем генерального прокурора Улана Байжанова, который на протяжении последнего года был независимым директором холдинга «Зерде», сообщает в четверг сайт Акорды.
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