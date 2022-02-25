Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге на февраль и март

Казахстанский фонд гарантирования депозитов после повышения Нацбанком базовой ставки повысил максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам на февраль и март.

«В целях поддержания привлекательности тенговых долгосрочных вкладов были повышены максимальные ставки по срочным депозитам на 12 месяцев на февраль и март; сберегательным депозитам на 12 месяцев на март», - говорится в сообщении КФГД.

Изменения введены в действие с 24 февраля, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по депозитным продуктам.

В итоге ставки по всем несрочным депозитам в феврале и марте повышены до 13%, по срочным депозитам на 3-12 месяцев с пополнением и без – до 13,5%, на 24 месяца остались прежними: 9,4% для депозитов без пополнения и 9,2% с пополнением.

По сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев без пополнения ставки повышены до 14%, с пополнением – до 13,5%. На срок 12 месяцев ставки повышены только в марте – 14,9% для депозитов без пополнения и 13,7% с пополнением. На срок 24 месяца ставки остались прежними: 12,2% и 11,4% для депозитов без пополнения и с пополнением соответственно.