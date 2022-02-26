Они осудили российскую агрессию
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Группа общественных деятелей Казахстана объявила сбор медикаментов для Украины
Акция у посольства Украины в Казахстане 25 февраля, фото Айгерим Тлеубаевой

Группа казахстанских общественных деятелей осудила российскую агрессию в адрес Украины и заявила о сборе медикаментов для отправки в Украину.

«Мы, единый многонациональный народ Казахстана, который только недавно пережил страшные дни трагических январских событий, сегодня с тревогой и болью наблюдаем за военной агрессией Кремля против Украины. (…) Мы считаем, что независимость и суверенность Украины – это неоспоримое право, которое украинский народ вправе защищать», - говорится в обращении, которое от имени группы общественных деятелей разместил политолог Досым Сатпаев.

Под обращением также подписались журналисты Ермурат Бапи и Карлыгаш Еженова, правозащитница Бакытжан Торегожина, бывший госдеятель и политзаключенный Мухтар Джакишев, бизнес Маргулан Сейсембаев, писатель Юрий Серебрянский, политик Санжар Бокаев и другие.

Они призвали «поддержать украинский народ своим участием в сборе лекарств и других медицинских средств».

В Алматы медикаменты можно принести по адресу Фонвизина, 10, 307 офис, в столице – в посольство Украины по адресу Жылыой, 12, микрорайон Караоткел 2.

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