Группа общественных деятелей Казахстана объявила сбор медикаментов для Украины

Группа казахстанских общественных деятелей осудила российскую агрессию в адрес Украины и заявила о сборе медикаментов для отправки в Украину.

«Мы, единый многонациональный народ Казахстана, который только недавно пережил страшные дни трагических январских событий, сегодня с тревогой и болью наблюдаем за военной агрессией Кремля против Украины. (…) Мы считаем, что независимость и суверенность Украины – это неоспоримое право, которое украинский народ вправе защищать», - говорится в обращении, которое от имени группы общественных деятелей разместил политолог Досым Сатпаев.

Под обращением также подписались журналисты Ермурат Бапи и Карлыгаш Еженова, правозащитница Бакытжан Торегожина, бывший госдеятель и политзаключенный Мухтар Джакишев, бизнес Маргулан Сейсембаев, писатель Юрий Серебрянский, политик Санжар Бокаев и другие.

Они призвали «поддержать украинский народ своим участием в сборе лекарств и других медицинских средств».

В Алматы медикаменты можно принести по адресу Фонвизина, 10, 307 офис, в столице – в посольство Украины по адресу Жылыой, 12, микрорайон Караоткел 2.