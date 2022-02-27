США и Евросоюз договорились отключить российские банки от SWIFT, а также заморозить активы российского ЦБ и элит

​Страны Евросоюза, США, Канада и Британия договорились отключить от международной банковской системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции из-за вторжения России на Украину.

«Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе», - говорится в совместном заявлении Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.

«Мы осуждаем войну, которую Путин осознанно ведет против народа Украины. Мы будем призывать Россию к ответу и коллективно добьемся, чтобы эта война стала для Путина стратегическим провалом», - сказано в документе.

При необходимости другие банки из России тоже будут отключены от SWIFT, уточнил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

«Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Таким образом, эти институты должны быть отрезаны от международных финансовых потоков, что ограничит их глобальную деятельность», - заявил Хебештрайт.

Эта мера обсуждалась давно, лидеры разных стран называли ее «самой крайней», а российские чиновники настаивали, что Европа пострадает от этого не меньше России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что союзники договорились заморозить активы Банка России.

«Мы собираемся парализовать активы российского ЦБ», - сказала она. По ее словам, эта мера не даст России "использовать свой военный бюджет".

Центральный банк России имеет валютные резервы на сумму около $640 млрд, большая часть которых хранится в западных центробанках, например, в Нью-Йорке, Лондоне и Франкфурте. Заморозка этих средств может оказать огромный эффект на российскую экономику.

Отсутствие доступа Банка России к золотовалютным резервам лишает его возможности поддерживать банки, а также выходить с интервенциями на рынок и регулировать курс рубля.

Меры против центрального банка могут привести к финансовому хаосу в России - спровоцировать массовое изъятие средств из банков, обвал рубля и вызвать панику у российских предпринимателей.

После новых санкций Запада российскую банковскую систему ждет «свободное падение», заявил на брифинге представитель Белого дома, передает Рейтер.

Российских олигархов также лишат возможности использовать свои финансовые активы на евроатлантических рынках. ​Как пишет Deutsche Welle, в ближайшие дни будет создана трансатлантическая оперативная группа, которая займется выявлением и замораживанием активов лиц и компаний, подпадающих под штрафные меры и находящихся в пределах юрисдикций этих стран, отметили в Еврокомиссии.

Государства - авторы заявления намерены привлекать правительства других стран, чтобы "выявлять и пресекать движение доходов, полученных незаконным путем", а также лишить близких к правительству РФ представителей российских элиты и членов их семей возможности скрывать свои активы в юрисдикциях по всему миру.