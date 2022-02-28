В их числе подделка паспортов вакцинации
71 уголовное правонарушение выявлено в системе здравоохранения в 2021 году – Гиният
ФОТО VЛАСТИ

Тамара Вааль, Vласть

Основная доля коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения приходится на хищение, взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями, сообщила в понедельник в ходе отчетной коллегии министр здравоохранения Ажар Гиният.

«В 2021 году выявлено 71 уголовное правонарушение. Основная доля коррупционных правонарушений приходится на факты хищения, взяточничества, злоупотребление должностными полномочиями. Также отмечается нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на выплату медицинских надбавок, выявлены нарушения в работе мониторинговых групп, выявлены факты выдачи поддельных паспортов вакцинации», - сообщила Гиният.

По ее данным, наибольшее число нарушений выявлено в столице, Алматы, Туркестанской, Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях.

Кроме того, напомнила министр, ранее президент поручил перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК-Фармации». В этой связи министерством будет проведен анализ потребности регионов, проработаны нормативная база и информационные системы. В дальнейшем – утверждена программа оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года с определением источников финансирования. При этом Гиният отметила, что закуп медицинского оборудования при проверке антикоррупционной службой отмечается как один из источников хищения бюджетных средств.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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