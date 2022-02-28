Минздрав отмечает рост отказов от вакцинации из-за личных убеждений в три раза за последний год

За последний год число отказов от вакцинации по личным убеждениям выросло в три раза, сообщила в понедельник в ходе коллегии вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

«Ежегодно увеличивается количество отказов (от прививок по календарю вакцинации – V). При этом, если посмотреть на структуру отказов, то за последние год в три раза увеличилось число отказов, связанных с личными убеждениями. То есть это говорит о том, что население не получает достоверную информацию, а медработники, к сожалению, ее не доносят», - сказала Есмагамбетова.

Она подчеркнула, что задача вакцинации населения, особенно детей, остается приоритетной, так как формирование неиммунной прослойки и снижение коллективной защиты неизбежно приведет Казахстан к вспышкам вакциноуправляемых инфекций, и «коронавирусная инфекция тогда для нас покажется не столь значимой».

Вице-министр привела данные, что по итогам 2020 года показатель по вакцинации населения в рамках национального календаря прививок не был достигнут, а в 2021 году он достиг 95%.