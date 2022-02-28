Назначен заместитель акима города Алматы

Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента заместителем акима города назначен Алишер Абдыкадыров, сообщает пресс-служба акимата. Уточняется, что на эту должность о был назначен 26 февраля.

Алишер Абдыкадыров родился 6 апреля 1986 года в Алматы. Является выпускником Московского государственного университета им. Ломоносова, магистр экономики. Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности эксперта в структуре министерства индустрии и торговли. В разные годы был руководителем управления инвестиционных проектов комитета по инвестициям, заместителем директора департамента стратегического планирования министерства индустрии и новых технологий, заместителем председателя комитета по инвестициям МИИР, руководил управлением индустриально-инновационного развития Павлодарской области, управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны, был председателем правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», заместителем акима Карагандинской области. С 2021 по 2022 годы занимал должность вице-министра национальной экономики.