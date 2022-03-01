Санкции в отношении российских банков не несут угрозу платежному рынку Казахстана – Нацбанк

Председатель национального банка Казахстана Галымжан Пирматов заверяет, что санкции в отношении отдельных российских банков не несут угрозу платежному рынку Казахстана. А для трансграничных операций подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов. Об этом он заявил во вторник в ходе заседания правительства.

«По блокированию доступа отдельных российских банков отмечаем, что это не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана и не несет угрозы платежному рынку страны. Все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляется в штатном режиме. Для проведения трансграничных операций клиентами российских банков, отключенных от системы SWIFT, подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов», - сказал Пирматов.

Он заверил, что Нацбанк внимательно следит за рынками и, в случае дальнейшего ухудшения ситуации, продолжит принимать меры для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности. На данный момент валовые международные резервы Казахстана составляют $87,7 млрд, золотовалютные резервы – $33,7 млрд.

«Нацбанк продолжит придерживаться режима инфляционного таргетирования при свободно-плавающем курсе, не препятствуя рыночному курсообразования и исключая таргетирование определенного уровня курса. При этом мы будем проводить валютные интервенции, в случае усиления рисков для финансовой стабильности. Комплекс принимаемых мер нацелен на сохранение привлекательности тенговых активов, снижение рисков долларизации и давления на обменный курс, а также смягчение рисков существенного роста инфляции», - подчеркнул Пирматов.