30 казахстанцев остаются в зоне военных действий в Киеве – посольство

За два дня в Казахстан из Польши вернулись 300 эвакуированных из Украины казахстанцев, 74 ожидают рейса, а всего на консульском учете состоит 1,5 тыс. наших граждан, сообщил советник-посланник посольства Казахстана в Украине Сергей Коновалов в столичном аэропорту по прибытию второго репатриационного рейса. Между тем в зоне военных действий в Киеве, а также в Харькове и Львове еще остаются казахстанцы.

«Вчера 175 человек прибыли в Алматы, сегодня 124 прибыли в Нур-Султан, таким образом, 300 человек мы эвакуировали из зоны военного конфликта. У нас еще остаются в безопасной зоне в Польше 74 человека. Они все обеспечены гостиницей и ожидают третьего рейса. Мы готовим», - сказал Коновалов.

Однако в зоне конфликта в посольстве в Киеве находятся 30 человек. Это не сотрудники посольства, и есть опасения, что «в ближайшее время связь с ними будет прервана, потому что бомбардировки продолжаются», отметил советник-посланник.

«Также с Харькова мы ждем 20 человек, в скором времени эвакуируются. И со Львова, это самый близкий к границе с Россией город, в ближайшее время выедет еще 15 человек. Сейчас готовится третий эвакуационный рейс. Третий рейс мы планируем по мере накопления. Сейчас прибыл борт на 142 места, надеемся, что примерно такой же борт вылетит в третий раз», - добавил Коновалов.

По его информации, только 600 человек «заявились на эвакуацию», хотя на консульском учете состоит 1,5 тыс. граждан Казахстана. Но он заверил, что «посольство будет стоять до конца».

«Пока будет коридор, пока будет возможность, эвакуацию будем проводить. Транспорт сейчас очень дорогой эвакуационный, до 10-15 тысяч долларов автобус до Львова и дальше до границы, до Катовиц. Поэтому сейчас решается вопрос с дополнительным финансированием, чтобы обеспечить посольство и продолжить эвакуацию. Все на честном личном слове работников посольства и посла. Сейчас просто мы надеемся на поддержку Казахстана», - сказал Коновалов.