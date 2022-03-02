Булата Абилова привлекают к ответственности за организацию митинга в память о жертвах января

Один из организаторов траурного митинга в память о жертвах январских событий Булат Абилов задержан и доставлен в Бостандыкское отделение полиции Алматы, написал в Facebook журналист Вадим Борейко.

«Только что мне позвонил Булат Абилов. И сказал, что к нему домой пришла полиция из Бостандыкского ОП. Его “оформил”» по статье 488 часть 7 КоАП РК. Из-за организации митинга на площади Республики 13 февраля», - сообщил Борейко.

Между тем стало известно, что гражданского активиста Марата Турымбетова доставили в Турксибское отделение полиции. Как сообщил гражданский активист Альнур Ильяшев, его также привлекают к адмответственности за организацию траурного митинга 13 февраля.

Ранее, 25 февраля был задержан другой организатор митинга – Жанболат Мамай. Полиция остановила машину, в которой находился лидер незарегистрированной Демократической партии, его супруга Инга Иманбай и активист Демпартии Даурен Достияров. Затем машину на прицепе увезли в отделение полиции Наурызбайского района. В ночь на субботу суд арестовал Жанболата Мамая на 15 суток по статье 488 ч. 7 КоАП. Даурену Достиярову, задержанному вместе с ним, вменили статью 667 ч. 1 КоАП и арестовали его на 5 суток.

Напомним, что власти города отказали активистам в согласовании траурного митинга, мотивировав это тем, что площадь не включена в число утвержденных маслихатом площадок для проведения мирных собраний.