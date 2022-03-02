Токаев поручил усовершенствовать системы военного управления и переоснастить армию

В министерстве обороны под руководством президента Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам дальнейшего развития армии. Глава государства поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности, сообщает Акорда.

По сообщению пресс-службы президента, на совещании обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Токаев отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов, поручил министерству обороны пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск.

«Глава государства акцентировал внимание на вопросах развития системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии. Президент заявил о необходимости повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской службы и мотивирования молодежи на выполнение воинского долга», - отмечает пресс-служба президента.