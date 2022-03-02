В банке предложили клиентам пока пользоваться банкоматами
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VISA приостановила сотрудничество с казахстанским банком ВТБ на срок действия санкций
ФОТО С САЙТА БАНКА ВТБ

VISA приостановила сотрудничество с казахстанским банком ВТБ на срок действия санкций. В банке предложили клиентам в этих условиях воспользоваться банкоматами, передает КазТАГ.

«VISA приостановила сотрудничество с банком “ВТБ” (Казахстан) на срок действия санкций. Мы благодарим наших клиентов и партнеров за понимание, проявленное спокойствие и финансовую грамотность в сложившейся ситуации. Отключение банка от данной платежной системы (SWIFT - V) не влияет на сохранность денежных средств клиентов. Для получения наличных клиенты могут воспользоваться банкоматами банка», - сообщили в банке.

Здесь заверили, что продолжают обслуживание физических и юридических лиц и готовы «решать каждый вопрос индивидуально и максимально оперативно».

Ранее банк рекомендовал казахстанцам за рубежом снять наличные или пользоваться другими картами, а юрлицам – воздержаться от проведения операций в долларах США и евро.

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