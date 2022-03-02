Назначены два новых вице-министра национальной экономики

Ильяс Усеров родился в 1985 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т Рыскулова, Университет Туран-Астана. Работал в «Сбербанке», на различных должностях в структуре министерства экономики и бюджетного планирования, министерства экономического развития и торговли, в генеральной прокуратуре, был заместителем руководителя, а затем и руководителем управления экономики и бюджетного планирования Алматы. С мая 2019 года был заместителем акима города Алматы.

Бауыржан Омарбеков родился в 1983 году в Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова. Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности менеджера АО «Казкоммерцбанк». Работал в банковской системе и коммерческих организациях, занимал руководящие должности в управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО, был советником акима Южно-Казахстанской области, заместителем акима Ордабасынского района ЮКО, акимом Толебийского района Туркестанской области. С февраля 2021 года работал государственным инспектором администрации президента.