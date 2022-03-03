Он занимал пост первого заместителя
Сенат одобрил кандидатуру Берика Асылова на должность генерального прокурора
фото с сайта inbusiness.kz

Тамара Вааль, Vласть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил кандидатуру Берика Асылова на пост генерального прокурора, предложенную президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«Глава государства в соответствии с подпунктом 4 статьи 44, подпунктом 2 статьи 55 Конституции РК предлагает на должность генерального прокурора РК кандидатуру Берика Асылова», - сказал заместитель руководитель администрации президента Ержан Жиенбаев.

Сенат одобрил его кандидатуру. Сразу же на Акорде опубликован указ президента о назначении Асылова генеральным прокурором.

58-летний Берик Асылов с марта 2019 года занимал должность первого заместителя генерального прокурора. До этого был прокурором Северо-Казахстанской области, ранее возглавлял прокуратуру Алматы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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