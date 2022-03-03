Соответствующее решение бюро политсовета партии «Аманат» направлено в ЦИК
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Аманжол Алтай станет депутатом мажилиса
фото с сайта inform.kz

Сегодня, 3 марта, постановлением бюро политического совета свободный мандат депутата мажилиса парламента партии «Аманат» по партийному списку передан Аманжолу Алтаю.

«Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК», - написал в Facebook исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

Он отметил, что Аманжол Алтай известен не только как айтыскер, поэт-импровизатор, ученый и доктор филологических наук, «но и как принципиальный человек с активной гражданской позицией, всегда ставящий во главу угла интересы страны и народа».

«Уверен, что он внесет свой особый вклад в реализацию задач, стоящих сегодня перед нашей партией», - считает Оралов.

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