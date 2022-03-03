Аманжол Алтай станет депутатом мажилиса

Сегодня, 3 марта, постановлением бюро политического совета
свободный мандат депутата мажилиса парламента партии «Аманат» по партийному
списку передан Аманжолу Алтаю.
«Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК», - написал в Facebook исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.
Он отметил, что Аманжол Алтай известен не только как айтыскер, поэт-импровизатор, ученый и доктор филологических наук, «но и как принципиальный человек с активной гражданской позицией, всегда ставящий во главу угла интересы страны и народа».
«Уверен, что он внесет свой особый вклад в реализацию задач, стоящих сегодня перед нашей партией», - считает Оралов.