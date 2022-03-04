Здание резиденции «ограниченно пригодно к эксплуатации»
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В управделами президента объяснили решение снести алматинскую резиденцию

В управлении делами президента Казахстана объяснили решение снести алматинскую резиденцию главы государства, сообщает «Казинформ».

«Сообщаем, что к настоящему моменту получено окончательное заключение экспертов Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития, которые установили, что здание резиденции “ограниченно пригодно к эксплуатации”. Из-за пожара и предельно высокой температуры повреждены металлические элементы, которые являются основой всех несущих конструкций и кровли. В сохранившихся фрагментах здания невозможно полностью устранить запах гари», - говорится в сообщении.

2 марта пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, по решению Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, пострадавшая во время январских событий, будет снесена, а на ее месте разобьют парк для горожан.

Это здание начали строить еще во времена КазССР, в нем должен был размещаться музей Ленина. В 1993 году здание продолжили возводить уже как резиденцию президента. 22 года назад сооружение внесли в реестр памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения.

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