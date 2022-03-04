За два месяца этого года в коррупции изобличены 240 чиновников – антикоррупционная служба

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, который доложил о работе ведомства в этом году, сообщает сайт Акорды.

«Согласно представленным данным, за 2 месяца в коррупции изобличено 240 лиц, в том числе 40 руководителей республиканского и областного уровней. Среди них 1 вице-министр, 1 аким города, 11 руководителей областных управлений. В обеспечение причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 5,4 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Бектенов также напомнил, что в феврале мажилис в первом чтении одобрил законопроект об ответственности за необоснованное обогащение. Особое внимание уделено работе комплаенс-служб в квазигоссекторе, совершенствованию института персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных. Вместе с тем в настоящее время прорабатывается пакет законодательных мер, предусматривающих развитие финансового расследования по принципу follow the money, введение уголовной ответственности за обещание и предложение взятки и усиление ответственности юридических лиц за коррупционные деяния.

По итогам встречи Токаев дал Олжасу Бектенову ряд поручений, направленных на эффективную реализацию Концепции антикоррупционной политики и обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.