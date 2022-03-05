30 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

На 3 марта в Казахстане зарегистрировано 30 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных случаев не зафиксировано, от коронавирусной инфекции скончались 3 человека.

Всего зарегистрировано 88 277 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 344, от коронавирусной инфекции скончались 13 626.

На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 15 412 человек (14 293КВИ+ и 1 119 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 679 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 13 733 пациента. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 124 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 40 пациентов.