Более 1,2 млн человек покинули Украину с 24 февраля – ООН

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на четверг, 4 марта, более 1,2 млн человек покинули Украину с начала российского вторжения 24 февраля, сообщает телеканал CNN .

«Из 1 209 976 беженцев, которые бежали, более половины перебрались в Польшу», - указывается в Live, который ведет CNN.

В частности, 650 тыс. человек бежали в Польшу, 149 тыс. человек перебрались в Россию, 145 тыс. граждан Украины – в Венгрию, 103 тыс. человек – в Молдову, 90 тыс. человек – в Словакию, 57 тыс. – в Румынию.

По данным УВКБ ООН, всего за первую неделю уехало более 1 млн человек.