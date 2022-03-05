Это даст возможность обеспечить города продуктами и лекарствами
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Минобороны России объявило «режим тишины» на юго-востоке Украины для гуманитарных коридоров
ФОТО REUTERS

Министерство обороны России объявило на юго-востоке Украины, в Мариуполе и Волновахе, с 10 утра по московскому времени «режим тишины», сообщает Русская служба Би-би-си.

Минобороны утверждает, что с этого времени по договоренности с украинцами откроются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей осажденных городов.

В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что это даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры в городе – свет, вода и мобильная связь.

«Также будет возможность обеспечить Мариуполь продуктами и медикаментами первой необходимости», - добавил он.

Но агентство «УНИАН» со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко сообщает, что Украина пока не получила от России гарантий безопасности гуманитарных коридоров.

«Ведутся переговоры по многим направлениям, но, к сожалению, пока не получаем ответа от россиян о том, что они готовы не стрелять», - сказал Денисенко, отметив, что достаточно сложная ситуация на Донбассе, в Ахтырке, но одна из самых критических ситуаций – в Мариуполе.

Однако позже глава Донецкой ОГА Павел Кириленко подтвердил начало «режима тишины» для эвакуации жителей.

В новость в 13:20 добавлен последний абзац.

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