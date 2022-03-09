Депутаты мажилиса просят руководителей силовых структур отчитаться в парламенте о расследовании январских событий

Члены комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса хотят, чтобы руководители силовых структур пришли на пленарное заседание палаты и дали исчерпывающие ответы по расследованию январских событий. С соответствующим депутатским запросом они обратились к генеральному прокурору Берику Асылову. Запрос подписали более 25 депутатов.

«Прошло около двух месяцев (с январских событий – V). Недавно наши коллеги побывали в разных регионах страны и увидели своими глазами имеющиеся проблемы. На этих встречах со стороны общества, активистов, представителей СМИ задавались вопросы, когда будет дана правовая оценка январским событиям», - сказал депутат Жанарбек Ашимжанов на пленарном заседании палаты в среду.

Он отметил, что депутаты не имеют права вмешиваться в уголовные дела и давать какую-либо оценку. Однако их задача – донести до соответствующих государственных структур требования избирателей. А во время поездок, отметил Ашимжанов, депутаты встречались с родственниками и самими заключенными в следственных изоляторах, которые заявили о применении к ним различных видов пыток. И пока госорганы молчат, в социальных сетях «очень много информации по этому вопросу».

«Когда нет официальной информации, преобладают додумывания и придумывания, распространяются различные слухи. Есть силы, внутренние и внешние, которые пользуются этим. Мы понимаем, что расследование идет своим чередом, есть определенные процедуры, но вместе с тем почему нет возможности получить из первоисточника информацию?» - возмутился парламентарий.

Депутаты хотят получить ответы, когда закончится расследование январских событий, кто подстрекал граждан, как обстоят дела с задержанными, как соблюдаются их права и что в целом происходило в первые дни года.

«Должны быть предоставлены открытые, четкие, исчерпывающие ответы на эти вопросы. Поэтому соответствующие силовые структуры, руководители госорганов должны прийти в мажилис и дать исчерпывающие ответы на эти вопросы. Это требование избирателей», - подчеркнул Ашимжанов.

В свою очередь спикер мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что депутаты действительно не могут вмешиваться в ход следствия, особенно в засекреченные дела, однако «общество ждет ответы на вопросы по январским событиям, и будет правильным заслушать информацию руководителей силовых структур».

«У нас в законодательстве предусмотрена возможность, чтобы на пленарном заседании руководители госорганов дали устный ответ на депутатский запрос. Поэтому руководителю аппарата и соответствующему комитету поручаю организовать данный вопрос», - поручил Кошанов.