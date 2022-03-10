В Алматы проходит митинг в поддержку прав людей с инвалидностью

Более ста человек вышли на митинг в Алматы в поддержку прав людей с инвалидностью. Участники митинга требуют проиндексировать пособия по инвалидности и ускорить решение других проблем.

В частности, как отметил карагандинский правозащитник Жанибек Байтоков, порядка 2 млн человек в Казахстане имеют инвалидность, но не все из них могут получить пособия. Более того, пособие по инвалидности составляет всего 35 тыс. тенге, а работа есть не у всех.

«В день лица с инвалидностью тратят на жизнь 1000 тенге. По стандартам ООН, люди с инвалидностью в Казахстане относятся к нищим, а не бедным», - отметил правозащитник.

В связи с повышением минимальной зарплаты до 60 тыс. тенге, люди с инвалидностью требуют повысить пособия на 41%. А те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, получают пособие в 50 тыс. тенге. При этом они работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но получают всего 70 тенге в час, отмечает Байтоков.

Выступающие на митинге также говорят о недоступности городской среды для людей с инвалидностью. Приезжающие, например, в столицу из других городов, не могут воспользоваться инватакси, потому что оно финансируется из местных бюджетов. Участники митинга просят финансировать из республиканского бюджета, чтобы инватакси можно было пользоваться во всех городах без всяких ограничений. Кроме этого, общественный транспорт за 30 лет так и не стал для людей с инвалидностью доступным.