Такую информацию распространяли в соцсетях
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Генпрокуратура опровергла проверки в отношении Тасмагамбетова
ФОТО С САЙТА IA-CENTR.RU

Генеральная прокуратура Казахстана опровергла информацию о проверках в отношении бывшего государственного деятеля Имангали Тасмагамбетова.

«В социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении Тасмагамбетова И.Н. по факту его причастности к хищениям в ТОО «Астана LRT». Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности», - говорится в сообщении Генпрокуратуры, распространенном в субботу.

Тасмагамбетов был акимом Астаны в период, когда в городе начали реализовывать проект ЛРТ, который в итоге так и не был достроен.

Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды критиковал проект и в январе этого года заявил, что его не имеет смысл достраивать, а вместе с урбанистами нужно продумать, как использовать конструкции, возведенные для ЛРТ.

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