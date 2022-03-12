Генпрокуратура опровергла проверки в отношении Тасмагамбетова

«В социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении Тасмагамбетова И.Н. по факту его причастности к хищениям в ТОО «Астана LRT». Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности», - говорится в сообщении Генпрокуратуры, распространенном в субботу.

Тасмагамбетов был акимом Астаны в период, когда в городе начали реализовывать проект ЛРТ, который в итоге так и не был достроен.

Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды критиковал проект и в январе этого года заявил, что его не имеет смысл достраивать, а вместе с урбанистами нужно продумать, как использовать конструкции, возведенные для ЛРТ.