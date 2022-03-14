Казахстан отправил первую партию гуманитарной помощи в Украину

Казахстан отправил первую партию гуманитарной помощи и виде медикаментов в Украину, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«Сегодня, 14 марта, из аэропорта города Алматы, министерством здравоохранения РК направлена гуманитарная помощь в Украину. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта из аэропорта города Алматы», - проинформировали в Минздраве.

Как уточняется, комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве приняла решение отправить населению Украины партию медицинских препаратов из 17 наименований – это антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты. Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны.

Гуманитарный груз будет доставлен в Украину через Польшу.

«Для безопасной доставки грузов на территорию Украины, правительство Казахстана договорилось с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине. Так, министерством здравоохранения РК совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития РК был проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы – Катовице воздушным судном», - сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что Казахстан окажет Украине гуманитарную помощь и направит 25 наименований лекарственных средств на сумму свыше $2,2 млн общим весом 82 тонны.