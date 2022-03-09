Гуманитарную помощь более чем на $2,2 млн направит Казахстан в Украину

Казахстан окажет Украине гуманитарную помощь и направит 25 наименований лекарственных средств на сумму свыше $2,2 млн. Сейчас прорабатываются вопросы логистики, сообщили в среду вечером в правительстве.

«Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью 2 251 445 долларов США», - говорится в сообщении. Вес гуманитарной помощи составит 82 тонны.

Как отметили в правительстве, в настоящий момент прорабатывается вопрос доставки этого груза по месту назначения, так как доставка непосредственно на территорию Украины в данное время «весьма затруднительна по соображениям безопасности».

В этой связи правительство Казахстана договаривается с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине.