Будут направлены 82 тонны медпрепаратов
Гуманитарную помощь более чем на $2,2 млн направит Казахстан в Украину
Завалы жилых домов в Житомире после авиаудара, фото МЧС Украины

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан окажет Украине гуманитарную помощь и направит 25 наименований лекарственных средств на сумму свыше $2,2 млн. Сейчас прорабатываются вопросы логистики, сообщили в среду вечером в правительстве.

«Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью 2 251 445 долларов США», - говорится в сообщении. Вес гуманитарной помощи составит 82 тонны.

Как отметили в правительстве, в настоящий момент прорабатывается вопрос доставки этого груза по месту назначения, так как доставка непосредственно на территорию Украины в данное время «весьма затруднительна по соображениям безопасности».

В этой связи правительство Казахстана договаривается с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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