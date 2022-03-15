Рост ВВП Казахстана за январь – февраль составил 3,5%

За январь – февраль темпы роста экономики ускорились до 3,5%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономии Алибек Куантыров.

«В январе – феврале текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,5%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, восстановление роста в торговле и связи после падения в январе текущего года, динамичный рост инвестиций в недобывающий сектор», - сказал Куантыров.

В январе – феврале рост в реальном секторе составил 4,7%, деловая активность в сфере услуг возросла до 2,1%. По словам министра, среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование, строительство, горнодобывающая промышленность, торговля, водоснабжение, информация и связь, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

Вместе с тем, по мнению Куантырова, центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на обеспечении запланированных темпов роста в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве, продолжить контроль над эффективной реализацией мероприятий комплекса мер контроля и снижения инфляции. Кроме того, необходима комплексная поддержка субъектов МСБ, усилить мониторинг по создаваемым рабочим местам в рамках государственных мер поддержки и увеличить долю постоянной занятости.

«Полная реализация выше приведенных мер позволит ускорить экономический рост в стране», - считает глава Миннацэкономики.