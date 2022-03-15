Нацбанк с начала марта провел интервенции более чем на полмиллиарда долларов

Для поддержания курса тенге Национальный банк с начала марта провел интервенции на $542 млн, сообщил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов во вторник в ходе заседания правительства.

«В марте месяце ослабление российского рубля из-за дополнительных санкций, включая запрет США на импорт нефтепродуктов из России, усилило давление на тенге. С начала марта проведено интервенций на 542 млн долларов США. На 14 марта курс тенге составил 511,74 тенге за доллар», - сказал Пирматов.

Кроме того, отметил он, в феврале валютные интервенции составили $273,3 млн.

Пирматов также напомнил, что для обеспечения более рыночного курсообразования на рынке наличных иностранных валют Нацбанк разработал поправки по расширению пределов отклонения курса покупки от курса продажи инвалюты за тенге через обменные пункты. А чтобы предотвратить риски финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса, президент ввел ограничения на вывоз из страны наличной инвалюты и денежных инструментов в инвалюте выше $10 тыс. долларов, золотых слитков, аффинированного золота массой свыше 100 грамм.

«Это обеспечит контроль за чрезмерным вывозом иностранной валюты и сохранность резервов Национального банка», - подчеркнул он.

Пирматов заверил, что банки второго уровня и Нацбанк принимают все меры по поставкам наличной иностранной валюты в Казахстан. При этом у БВУ есть достаточные объемы ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах.