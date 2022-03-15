Сын Гурбангулы Бердымухамедова избран президентом Туркменистана

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане озвучила итоги президентских выборов, которые прошли 12 марта. По ее данным, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана, сын Гурбангулы Бердымухамедова - Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов избирателей.

Всего в выборах участвовало 9 кандидатов. Они набрали от 1,2% до 12% голосов. Явка на выборы составила 97,17%.

«В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана», - говорится в сообщении комиссии.

Как сообщает Русская служба ВВС, некоторые из кандидатов в президенты зарегистрировались лишь за 18-20 дней до выборов, а не минимум за месяц, как того требует закон, что не оставило им времени для разработки полноценной программы или проведения агитаций и указывает на формальность демократических процессов, которые делаются лишь для легитимизации транзита власти для международного сообщества.

Гурбангулы Бердымухамедову летом исполнится 65 лет. Он стал главой Туркменистана после смерти в 2006 году предыдущего правителя – Сапармурата Ниязова. Согласно Конституции, Бердымухамедов не должен был занять пост президента, но против председателя парламента страны было неожиданно возбуждено уголовное дело, а госсовет безопасности принял решение назначить и.о. президента Бердымухамедова, стоматолога по образованию, который на протяжении 10 лет возглавлял Минздрав Туркменистана.