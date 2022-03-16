Токаев принял решение кардинально переформатировать парламент

«В настоящее время верхняя палата парламента состоит из 49 депутатов по два избираемых сенатора от каждого региона и 15 сенаторов, назначаемых президентом. Для своего времени она была достаточно прогрессивной и эффективной. Но сегодня нам нужно двигаться вперед. Президентскую квоту в сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в парламенте. Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в сенате с 15 до 10 депутатов. Причем 5 из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время», - сказал Токаев, обращаясь к народу Казахстана в среду.

Вместе с тем мажилис, по его словам, должен отражать весь электоральный ландшафт страны, «без предоставления кому-либо искусственных преференций». Таким образом, подчеркнул президент, Казахстан упразднит квоту АНК в мажилисе, и эта квота переносится в сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. В результате в мажилисе будет сокращено количество депутатов.

«Наш сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны. И это потребует реформу его полномочий. Согласно Конституции, сенат имеет право принимать или не принимать одобренные мажилисом законопроекты. То есть у мажилиса фактически отсутствует возможность преодоления возражений верхней палаты. Для формирования более сбалансированной парламентской системы необходимо пересмотреть эту практику. Считаю целесообразным ввести норму, предполагающую право сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом. Следовательно, именно мажилис наделяется правом принимать законы», - заявил Токаев.

По мнению президента, полномочия сената следует дополнить правом согласования кандидатур на посту председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.

«Это новшество серьезно укрепит механизмы сдержек и противовесов в политической системе и заметно упростит законотворческую процедуру», - уверен он.

Также парламент должен усилить контроль за качественной реализацией республиканского бюджета. В этой связи вместо Счетного комитета Токаев предложил создать высшую аудиторскую палату. Председатель палаты будет отчитываться перед депутатами мажилиса два раза в год.