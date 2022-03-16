В KEGOC озвучили итоги расследования аварии в энергосистеме в январе

«Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана – в этот день в 11:59 часов времени г.Нур-Султан произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 кВ “Ташкент” (Узбекистан). Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-ой и 2-ой систем шин 500кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ Север – Восток – Юг Единой электроэнергетической системы Казахстана (в 7 раз выше допустимого)», - говорится в сообщении.

Противоаварийная автоматика электрических сетей KEGOC и электростанций на юге Казахстана сработала в штатном режиме с учетом требований по разделению энергосистемы при системных авариях. Благодаря этому удалось предотвратить полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана, с сохранением электроснабжения примерно 60% потребителей юга страны. При этом энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана были полностью обесточены. На ликвидацию аварии и снятие ограничений всех потребителей в Казахстане потребовалось 4 часа. В НЭС Кыргызстана восстановление энергоснабжения заняло больше суток, а в НЭС Узбекистана – четверо суток.