Девять регионов и резерват «Семей орманы» не готовы к пожароопасному периоду – Минэкологии

С начала года в Казахстане зарегистрировано 32 лесных пожара на общей площади более 4,8 тыс. га. При этом проверки показали, что лесные учреждения в девяти регионах и резерват «Семей орманы» не готовы к пожароопасному периоду, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

«По состоянию на 7 апреля текущего года к пожароопасному сезону не были готовы лесные учреждения Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, а также резерват “Семей орманы”», - сообщил Нысанбаев.

В акиматы областей направлены представления на устранение нарушений и приведение техники в полную готовность к 15 апреля. При этом, как отмечается на слайдах к докладу, составлено 12 протоколов, выписано 97 предписаний, а сумма штрафов составила 412 млн тенге.

Вместе с тем с начала года на территории государственного лесного фонда страны уже зарегистрировано 32 пожара на общей площади 4 831 гектар, в том числе в резервате «Семей орманы» – 1 039,4 га, в нацпарке Баянаул – 20 га, в резервате «Ертыс орманы» – 0,44 га.

Анализ прошлых лет показывает, что основными причинами возникновения пожаров являются переход огня со степи и сухие грозы, а распространяется огонь потом, что пожары происходят в отделенной и труднодоступной местности, где нет подъездных дорог.

Нысанбаев также подчеркнул, что, по прогнозам «Казгидромета», лето 2025 года будет «аномально жарким». Поэтому акиматам областей «необходимо принять все меры по поддержанию пожарной безопасности в лесах».

Напомним, летом 2023 года в природном резервате «Семей орманы» сгорело свыше 60 тыс. га леса, в пожаре погибли 15 человек, в их числе 14 работников лесничества. Прямой ущерб от пожара оценили в 160 млрд тенге, из них 30 млрд – это сгоревшие деревья и техника, остальное – потеря или снижение полезных свойств леса, также пострадавшие от пожара пастбища.

В мае 2024 года двух сотрудников резервата, занимавших руководящие должности, суд признал виновными в невыполнении обязанностей, возложенных на них по организации тушения пожара, неправильной оценке ситуацию и не обеспечению соблюдения техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели людей, и назначил им наказание в виде семи лет лишения свободы каждому.