Проводить рейды и наказывать отдыхающих в лесах за нарушение пожарной безопасности поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов во вторник в ходе заседания правительства поручил акиматам до 10 мая завершить все вопросы по подготовке к пожароопасному периоду, а министерству внутренних дел составить график рейдов и патрулирования и привлекать к ответственности всех нарушителей требований пожарной безопасности.

«Министерству внутренних дел принять меры по пресечению пребывания отдыхающих в лесах в период высокой пожарной опасности. Следует составить графики рейдов и патрулирования. Надо привлекать к ответственности всех нарушителей требований пожарной безопасности», - сказал Бектенов.

Также в рамках подготовки к пожароопасному периоду он поручил до конца мая провести республиканские учения и проработать на них в том числе вопросы тушения трансграничных пожаров и взаимодействия со службами соседних государств.

Вместе с тем акиматы должны продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах, обеспечить необходимые запасы ГСМ для возможного привлечения воздушных судов и подготовить источники воды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами. Все эти вопросы премьер поручил решить до 10 мая.

Министерство экологии и природных ресурсов должно продолжить работу по дальнейшему оснащению природоохранных и лесных учреждений, а Минцифровизации с компанией «Казахтелеком» - увеличить охват системами раннего обнаружения пожаров, моделирования ситуаций развития пожаров и алгоритмов их тушения.

Отметим, что, по информации министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, карта с отображением класса пожароопасности и индекса пожароопасности уже доступна в геоинформационной системе mchs.gharysh.kz и информационной системе Tabigat.gov.kz. Также совместно с АО «Казахтелеком» начата разработка системы раннего обнаружения лесных пожаров. Всего планируется охватить 24 наиболее пожароопасных лесных хозяйства общей площадью более 40 тыс. кв. км.