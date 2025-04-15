Оснащение лесхозов Казахстана сократили из-за дефицита бюджета

Оснащение лесхозов Казахстана за счет государства сокращено с 8,7 млрд тенге до 3,1 млрд тенге из-за дефицита республиканского бюджета. Поэтому министерство экологии и природных ресурсов предлагает оснащать лесоохранные учреждения за счет утильсбора.

«Общий объем финансирования на 2023-2027 годы на оснащение лесхозов составляет 68 млрд тенге. В связи с дефицитом бюджета финансирование из республиканского бюджета сокращено с 8,7 млрд до 3,1 млрд тенге (только для установки систем раннего обнаружения в резервате “Семей орманы” – В.), - сказал во вторник в ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

В этой связи министерство предлагает оснащать лесоохранные учреждения за счет утильсбора.

Вместе с тем на оснащение лесхозов предусмотрено в лизинг 35 млрд тенге. Как отметил глава Минэкологии, с начала года уже поставлено 136 малых лесных пожарных комплексов и 60 тракторов на сумму 3,7 млрд тенге. До конца июня ожидается поставка остальных 166 пожарных машин, 27 малых лесных пожарных комплексов и 15 тракторов на сумму 11,3 млрд тенге. Акиматы на оснащение выделили 6,3 млрд тенге и за счет лизинга – 20 млрд тенге.

«Таким образом, до конца года запланировано приобрести 186 пожарных машин, 186 малых лесных пожарных комплекса и 247 тракторов на сумму 26,3 млрд тенге. Принимаемые меры позволят обновить и 100% оснастить лесхозы в 11 наиболее горимых регионах страны», - пообещал Нысанбаев.

В то же время для обнаружения и ликвидации лесных пожаров не хватает около 11 млрд тенге для авиапатрулирования опасных участков государственного лесного фонда. Кроме того, остаются проблемы с техникой, так как 42% техники в лесхозах, подлежат списанию, п при потребности 256 пожарно-наблюдательных вышек у лесхозов есть только 185 таких вышек, из 476 лесных пожарных станций имеется 178, а также не хватает личного состава лесной охраны.