«Целинный» обратился к Токаеву в связи с задержанием Боранбаева

«Мы просим о проведении прозрачного и объективного расследования в отношении Кайрата Боранбаева – человека, внесшего важный вклад в казахстанскую культуру, спорт, и во многие другие социальные сферы нашего государства», - говорится в заявлении.

До сих пор ни один госорган не подтвердил задержание предпринимателя. При этом он находится под стражей почти двое суток и в четверг правоохранительные органы либо должны обратиться в суд за решением о мере пресечения для бизнесмена, либо отпустить его из-под стражи.

Накануне несколько телеграм-каналом и информагентств опубликовали кадры видео, на котором Боранбаева ведут в наручниках, предположительно, в столице, куда его доставили в этот день. Задержан предприниматель был во вторник во второй половине дня.

В своем открытом письме «Целинный» напомнил, что его работа стала возможна «в первую очередь благодаря меценатской и благотворительной деятельности Кайрата Боранбаева, который активно принимает участие в запуске и развитии первого в Казахстане Центра современной культуры».

«Главными ценностями настоящего времени являются равноправие, прозрачность процессов, эмоциональная поддержка, открытость и честность. Известно, что все подобные институции в мире существуют и развиваются благодаря вложениям частных лиц и компаний, в чьи ценности входит поддержка филантропических инициатив. Культура, экономика и технологическое развитие страны – это часть общих процессов, единой и хрупкой экосистемы производства и обмена знаний. Устойчивое развитие экономики и модернизация государства невозможны без современного мышления, и именно культура аккумулирует новое видение и задает перспективы для будущего развития нашей страны», - говорится в заявлении.

Кайрат Боранбаев – крупный предприниматель, владеющий проектами в нефтегазовом секторе, девелопменте и ритейле, ему принадлежит доля в Esentai Mall и Esentai Tower, он также контролирует франшизу McDonalds в Казахстане, а также частично – в Беларуси и России. Журнал Forbes Kazakhstan в своем рейтинге богатейших людей Казахстана в прошлом году оценил его состояние в $590 млн.

Боранбаев является родственником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.