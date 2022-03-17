В Актюбинской области пресекли вывоз в Россию оборудования для майнинга

В Актюбинской области пограничники пресекли вывоз в Россию оборудования для майнинга, сообщает пограничная служба комитета национальной безопасности РК.

«Пограничниками департамента по Актюбинской области в автомобильном пункте пропуска “Жайсан” задержан автотранспорт марки DAF на выезде из РК в Российскую Федерацию. В ходе досмотра транспортного средства обнаружено оборудование для майнинга Avalon с кабелями питания в количестве 813 коробок без сопроводительных документов», - говорится в сообщении погранслужбы.

По предварительной оценке, стоимость задержанного груза составляет около 80 млн тенге. Вся техника передана в департамент экономических расследований по Актюбинской области для принятия процессуального решения.