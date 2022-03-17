Жумангарин предложил ограничить деятельность «Казахтелекома» на смежных рынках

Власти Казахстана признали компанию «Казахтелеком» монополистом на рынке телекоммуникационных услуг с долей во многих сферах от 60% до более 80%. Поэтому председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин считает целесообразным рассмотреть вопрос владения компанией двумя операторами связи, а также ограничить деятельность «Казахтелекома» на смежных рынках. Такое мнение он озвучил в четверг в ходе круглого стола в мажилисе.

«На рынке связи целесообразно рассмотреть владение компании “Казахтелеком” двумя операторами связи. Ограничить деятельность “Казахтелекома” на смежных товарных рынках. Пересмотреть правила доступа к кабельной канализации, учесть возможность законодательства для создания достаточных условий для подключения нескольких операторов связи», - перечислил предложения Жумангарин.

В свою очередь вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков, говоря о демонополизации в сфере рынка телекоммуникационных услуг, подчеркнул, что в основном, «эти проблемы связаны с компанией “Казахтелеком”, которая, по сути, является монополистом на рынке телекоммуникационнх услуг». В частности, компания занимает долю на рынке фиксированной связи более 80%, на рынке мобильной связи – более 60%. В 2019 году «Казахтелеком» купил 75% акций АО «K-cell» и 100% доли в Теле-2, таким образом, 75% национального ресурса радиочастот по итогам объединения сотовых компаний принадлежит группе компаний «Казахтелеком». Кроме того, группа компаний «Казахтелеком» занимает существенную долю на иных смежных рынках.

«С 2015 года “Казахтелеком” является оператором фискальных данных, на этом рынке доля составляет порядка 78%, та же компания на рынке услуг по хранению данных занимает долю более 55%, на рынке услуг платного телевидения – более 33%. Постановлением правительства “Казахтелеком” также определен единым оператором маркировки товаров в Казахстане. Единый оператор отвечает за вычислительную инфраструктуру, обеспечивая генерацию и миссию двухмерного кода, который наносится на каждую единицу товара. Еще одна проблема связана с кабельными канализациями. По сути, большая часть кабельных канализаций по стране находится на балансе в пользовании АО “Казахтелеком”», - перечислил вице-министр.