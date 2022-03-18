Апелляционный суд признал недействительным договор купли-продажи земельного участка Центра акушерства и гинекологии

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда признала недействительным договор купли-продажи земельного участка, ранее принадлежавшего Научному центру акушерства и гинекологии, заключенный в 2003 году между акимом Алматы Виктором Храпуновым и ТОО «КИТ Групп». Постановление коллегии было вынесено 9 марта и опубликовано в судебном кабинете в четверг, 17 марта.

Коллегия указала, что, согласно договору мены, заключенному 26 сентября 2003 года между Научным центром акушерства и гинекологии и ТОО «КИТ Групп», два отдельных участка, выделенные из территории центра, площадью 0,53 и 0,86 га, переданы товариществу взамен на две двухкомнатные и одну трехкомнатную квартиры. После этого, 13 декабря 2003 года, выходит постановление акима о продаже участка площадью 0,86 га ТОО «КИТ Групп».

«Следовательно, аким города Алматы, зная, что землепользователем в лице Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и ребенка" Агентства РК по делам здравоохранения" в нарушение норм статьи 39 Земельного кодекса произведен обмен государственного земельного участка на квартиры, узаконив незаконные действия предприятия, принял решение об отчуждении государственной земли в частную собственность. В дальнейшем заключил оспариваемый договор», – указано в постановлении апелляционной коллегии.

Коллегия постановила изменить решение суда первой инстанции и признать недействительным договор купли-продажи земельного участка.

«В части иска об отмене указанного договора коллегия соглашается с принятым судом решением, поскольку признание сделки недействительной охватывает и отмену его», – также указано в постановлении.

В ноябре прошлого года управление градостроительного контроля подало иск против акимата Алматы, ТОО «КИТ Групп» и ТОО «Enterprise Development Group» – нынешнего собственника земли, планирующего построить на участке элитные клубные дома. В своем иске ведомство указывало, что земельный участок, ранее принадлежавший Центру акушерства и гинекологии, был незаконно отчужден в пользу ТОО «КИТ Групп» в 2003 году. Это установила проверка, проведенная комитетом по земельным ресурсам министерства сельского хозяйства: отчуждение произошло с нарушением пункта 2 статьи 39 Земельного кодекса, согласно которому «государственные землепользователи не вправе отчуждать или сдавать в залог принадлежащее им право землепользования». На этом основании ГАСК требовал признать незаконным договор купли-продажи участка между акиматом Алматы в лице занимавшего тогда пост акима Виктора Храпунова и первым владельцем участка, ТОО «КИТ Групп», заключенный в 2003 году.

Суд первой инстанции отказал управлению в иске, посчитав, что акимат не являлся землепользователем. Кроме того, суд счел, что постановление акимата, на основании которого был заключен договор, не было признано незаконным, как и положительное заключение земельной комиссии. Суд первой инстанции также указал, что этот земельный участок был неоднократно отчужден на основании договоров купли-продажи, которые тоже не были признаны недействительным, а также применил срок исковой давности и посчитал, что истец не в праве подавать такого рода иски.

Апелляционная коллегия сочла эти доводы неверными. Она также пришла к выводу, что при рассмотрении иска судом первой инстанции были допущены существенные нарушения, в частности в области норм материального права, в результате чего судом дело было разрешено неправильно.

Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу с момента оглашения и может быть оспорено в кассационном порядке в течение шести месяцев.

Ранее жители Погрангородка, расположенного в предгорном районе Алматы, неоднократно выражали свое недовольство тем, что на бывшей рекреационной зоне Института акушерства и гинекологии планируется застройка. Они также указывали, что к участку, где планируется строительство, нет отдельного проезда, и поэтому тяжелая строительная техника ездит по территории их Погрангородка и Института. Застройщиком выступает компания ТОО «Enterprise Development Group». Ее учредителями выступают ТОО «Кипрос», принадлежащее Тимуру Кулибаеву, а также его сын Алтай Аскар и бизнесмен Артур Арингазин.

В материале «Элитные соседи» Vласть рассказывала историю противостояния жителей Погрангородка с застройщиком, а также расследовала, как зять экс-президента стал собственником участка и как в результате серии сделок между связанными или близкими к нему компаниями росла его цена.