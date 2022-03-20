В Петропавловске частично обрушилась труба ТЭЦ

В Петропавловске в воскресенье произошло частичное обрушение одной из труб местной ТЭЦ-2, сообщает издание Петропавловск.news.

В пресс-службе эксплуатирующей станцию «Севказэнерго» подтвердили информацию об обрушении первой дымовой трубы.

"На станции работают все службы чрезвычайного реагирования, пожарные, идёт перекличка людей, выясняется есть ли пострадавшие", — сообщили в компании.

В пресс-службе облздрава при этом изданию сообщили о том, что пока в больницы города не поступали пострадавшие с ТЭЦ-2.

Минэнерго позднее сообщило, что после происшествия "теплоснабжение подаётся с пониженными параметрами". "Готовится ввод в работу резервных котлов, подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме", - уточнило ведомство.

На месте организован штаб, а расследование аварии проводит специальная комиссия.

Первая дымовая труба ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в 1961 году. Её высота 150 метров, а вес несколько тысяч тонн.