Токаев поблагодарил алматинцев за сплоченность во время январских событий

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в праздновании Наурыза в Алматы, которое проходит на площади «Астана». Он поздравил казахстанцев с праздником и отдельно поблагодарил алматинцев за сплоченность во время январских событий.

«Дорогие алматинцы, я рад, что в праздничные дни нахожусь вместе с вами в нашем любимом городе. В этом непростом году каждый из нас встречает Наурыз мейрамы с особыми надеждами и верой в лучшее. В январе наш город принял на себя основной удар бандитов и террористов, погибли и пострадали невинные люди, нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре, но алматинцы, я признателен вам за это, не дрогнули перед лицом невиданной угрозы нашей государственности. Вы сплотились в критический момент, с вами была вся страна», - сказал Токаев.

Он добавил, что «благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели это суровое испытание». А впереди, напомнил президент, – масштабные реформы и строительство нового Казахстана.

«И мы вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим эту новую страну, новый Казахстан, вторую республику, и у нас все получится», - уверен Токаев.

Он поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

«Священный Наурыз – это праздник благополучия, единства, милосердия и взаимоуважения. Я специально прибыл в Алматы, чтобы вместе с вами встретить этот великий праздник. Алматы – золотая колыбель нашей Независимости. Именно с Алматы началось возрождение празднования Наурыза. Этот город – духовный, культурный и деловой центр Казахстана. В Алматы сосредоточены представители интеллигенции и искусства, образования, науки, бизнеса. Развитие Алматы и повышение качества жизни его жителей – в фокусе моего пристального внимания. Предстоит масштабная работа, сейчас перед нами стоят большие задачи. Уверен, что алматинцы примут участие в их реализации», - также заявил глава государства.

В новость в 13:00 добавлена последняя цитата президента.