Российского политика Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима по делу о «мошенничестве» и «оскорблении» судьи, передает «Новая газета». Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Прокурор Надежда Тихонова в ходе прений просила назначить Навальному 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 1,2 миллиона рублей. Защита политика настаивала на оправдательном приговоре и указывала на отсутсвие состава преступления.

Алексея Навального обвиняют по четырем эпизодам особо крупного мошенничества и в неуважении к суду. Речь идет о пожертвовании на антикоррупционную деятельность Фонда борьбы с коррупцией, а также в проявлении неуважения к судье во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля 2021 года находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы по уголовному делу «Ив Роше» восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.

Дело «Ив Роше» было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года на основании заявления генерального директора ООО «Ив Роше Восток» (российского филиала «Ив Роше») Бруно Лепру. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг. В российском суде в 2014 году представители «Ив Роше Восток» выступили на стороне братьев Навальных, заявив, что договор был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. Сам Лепру, который написал заявление на Навальных, в суд так и не пришел, а затем уволился из «Ив Роше». Тем не менее спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год. Брату политика Олегу назначили реальный срок.

В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен ядом Новичок. В состоянии комы он был вывезен на лечение в Германию, где провел около пяти месяцев, проходя лечение и реабилитацию. Навальный вернулся в Россию 17 января и был немедленно задержан. В феврале Симоновский районный суд Москвы решил заменить условный срок российского политика на реальное лишение свободы.