Экспорт нефти через КТК может упасть на 1 млн. баррелей из-за поврежденных штормом причалов в Черном море

Из-за поврежденных штормом причалов в российской части Черного моря экспорт нефти из России и Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может сократиться на 1 млн. баррелей в сутки, или на 1% от производимого объема нефти в мире, сообщает Bloomberg .

Шторм в российской части Черного моря повредил погрузочное оборудование КТК, одного из крупнейших в мире нефтепроводов, по которому нефть из Казахстана поставляется на мировые рынки, сообщил во вторник его оператор.

Павел Сорокин, заместитель министра энергетики России, заявил, что второй причал также может оказаться поврежденным. По словам чиновника, ремонтные работы могут занять до двух месяцев, что может привести к сокращению экспорта нефти на 1 млн. баррелей в сутки.

Трубопровод КТК стал привлекать большое внимание после вторжения России в Украину, которое ограничило российский экспорт и привело к скачку цен на нефть. Соединенные Штаты ввели санкции против российской нефти, но власти страны заявили, что потоки из Казахстана через Россию должны идти бесперебойно.

По этому трубопроводу транспортируется около 1,2 миллиона баррелей в день, что составляет 1,2% мирового спроса. Любые серьезные перебои в его работе приведут к дополнительной нагрузке на мировой нефтяной рынок, испытывающий один из самых серьезных кризисов предложения со времен арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах.

Большая часть нефти в трубопроводе принадлежит России, Казахстану и международным нефтяным компаниям, таким как Chevron. Он экспортирует нефть из российского черноморского порта Новороссийск. Представитель Chevron заявил, что компания «в настоящее время оценивает ситуацию».

Оператор трубопровода КТК первоначально заявил, что одна из трех точек швартовки была повреждена штормом, и на ее ремонт в ожидании судна потребуется не менее трех недель. Его представитель также выразил надежду, что экспорт не пострадает, так как два других причала продолжат работать в обычном режиме.

Во вторник крупнейшие мировые торговые дома, такие как Vitol и Trafigura, заявили, что оценивают нынешние перебои с поставками российской нефти в 2-3 млн. баррелей в сутки. По их словам, мир едва ли сможет справиться с перебоями, превышающими 2 млн. баррелей в сутки, поскольку это приведет к дальнейшему скачку цен и экономическому спаду.